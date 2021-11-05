Дожди на западе, а местами до +20: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

На севере синоптики прогнозируют до +14 +17 градусов днем и +7 +10 ночью. Без осадков.

В западных областях, кроме Черновицкой и местами Волынской области, ожидаются сильные дожди в течение суток. Днем +12 +16 градусов, ночью +8 +11.

В восточных областях осадков не ожидается. Столбики термометра днем покажут +15 +18, а ночью +6 +10.

На юге страны ясная и теплая погода. Температура воздуха днем прогреется до +15 +20, а ночью составит +8 +11.

В центральных областях ясно и без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +14 +17, а ночью упадут до +7 +10.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +17, ночью +9 + 11 градусов.