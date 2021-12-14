Дожди на юге, снег на востоке: прогноз погоды на 15 декабря

Погода в Украине

Завтра ночью и днем в западных, центральных и северных областях будет без существенных осадков. Однако на востоке страны прогнозируется снег и мокрый снег, а на юге - дожди.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 5-10 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -2 градусов, а днем от 0 до +3. В северных регионах прогнозируют ночью от -1 до +1, а днем -1 +1. При этом в восточных областях температура ночью составит от 0 до +2, а днем от 0 до +4 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +5, а днем от +2 до +7. В центральных областях прогнозируют ночью от -1 до +2, а днем -1 +2.

Погода в Киеве

В среду ночью и днем в столице будет без существенных осадков. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от 0 до +2, а днем 0 +2.