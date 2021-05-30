Дожди по всей Украине и похолодание: какой будет погода сегодня

Сегодня в Украине несколько похолодает. В целом ожидается дождь почти по всей территории Украины, местами с градом и грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сегодня дождливо в большинстве областей. Осадков не прогнозируют Николаевской, Херсонской, Одесской области и в Крыму.
Кроме того, завтра следует ожидать похолодания. Воздух прогреется днем до +16-19 градусов. Ночью опустится до +10-13 градусов.
В восточных и южных областях будет теплее. Температура поднимется до + 23-25 днем.
В столице завтра немного похолодает. Днем температура максимум прогреется до +17 градусов. Ночью опустится до +11-13 градусов.
Кроме того, в течение дня прогнозируют осадки в виде дождя.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.
Напомним, утром 29 мая без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.