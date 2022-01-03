Дожди по всей стране и потепление до +8: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем прогнозируется дождь. Однако днем осадков не ожидается лишь в центральных и северных регионах.

По данным синоптиков, также ожидается сильный ветер до 7-12 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается +1 +4 градусов, а днем - +4 +8 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до 0 градусов, а днем от +3 до +6.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -2 +3 градусов, а днем температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от +2 до +5, а днем +6 +8.

В центре страны температура воздуха составит +2 +4 градуса, а днем будет колебаться от +5 до +7.

Погода в Киеве

Во вторник ночью в столице ожидаются дожди, но уже днем будет без осадков. При этом также прогнозируется сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью ожидается в районе +2 +4 градусов, а днем составит от +5 до +7.