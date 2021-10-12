Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину вернулись дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину вернулись дожди. Температура воздуха днем во всех областях будет оставаться на уровне +9+17.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Дожди ожидают в западных, Житомирской, Одесской и Винницкой областях.
Температура воздуха там составит:
- на западе днем +6+13 и +2+5 ночью;
- на севере днем будет +10+13, а ночью +2+4;
- на востоке ожидается +14+17 днем и +3+6 ночью;
- в центре днем ожидается +11+15, а ночью +2+5;
- на юге днем +13+17, а ночью +3+9.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +2+4.