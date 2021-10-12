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Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 12 октября 2021 08:00
Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину вернулись дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину вернулись дожди. Температура воздуха днем во всех областях будет оставаться на уровне +9+17.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди ожидают в западных, Житомирской, Одесской и Винницкой областях.

Температура воздуха там составит:

  • на западе днем +6+13 и +2+5 ночью;
  • на севере днем будет +10+13, а ночью +2+4;
  • на востоке ожидается +14+17 днем и +3+6 ночью;
  • в центре днем ожидается +11+15, а ночью +2+5;
  • на юге днем +13+17, а ночью +3+9.

Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +2+4.

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