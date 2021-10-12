Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну повернулись дощі. Температура повітря вдень у всіх областях залишатиметься на рівні +9+17.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Дощі очікують у західних, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях.
Температура повітря там складе:
- на заході вдень +6+13 та +2+5 вночі;
- на півночі вдень буде +10+13, а вночі +2+4;
- на сході очікується +14+17 вдень та +3+6 вночі;
- у центрі вдень очікується +11+15, а вночі +2+5;
- на півдні вдень +13+17, а вночі +3+9.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +2+4.