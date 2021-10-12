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Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 08:00
Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну повернулись дощі. Температура повітря вдень у всіх областях залишатиметься на рівні +9+17.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі очікують у західних, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях.

Температура повітря там складе:

  • на заході вдень +6+13 та +2+5 вночі;
  • на півночі вдень буде +10+13, а вночі +2+4;
  • на сході очікується +14+17 вдень та +3+6 вночі;
  • у центрі вдень очікується +11+15, а вночі +2+5;
  • на півдні вдень +13+17, а вночі +3+9.

Дощі повернулись в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +2+4.

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