Дожди уйдут, а жара усилится: прогноз погоды на воскресенье

Дожди с грозами после ночной непогоды сегодня уйдут с территории страны. В то же время, в большинстве регионов будет подниматься жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По всей стране сегодня сегодня будет жарко. Никаких осадков синоптики не прогнозируют.
В южных областях сегодня днем ожидается +29-31 градус. Ночью +15-17.
В центральных областях днем +27-29, ночью +13-15 градусов.
На севере страны +26-28 днем и +12-14 ночью.
В западных областях +28-30 днем и +12-14 ночью.
На востоке ожидается +31-33 градуса днем и +18-20 градусов ночью.
В столице сегодня будет облачно с прояснениями, однако дождя не прогнозируют.
Днем температура воздуха прогреется до +27-29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13-15 градусов.