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Дожди уйдут, а жара усилится: прогноз погоды на воскресенье

Автор: Инна Собора

Дожди с грозами после ночной непогоды сегодня уйдут с территории страны. В то же время, в большинстве регионов будет подниматься жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По всей стране сегодня сегодня будет жарко. Никаких осадков синоптики не прогнозируют.

В южных областях сегодня днем ожидается +29-31 градус. Ночью +15-17.

В центральных областях днем +27-29, ночью +13-15 градусов.

На севере страны +26-28 днем и +12-14 ночью.

В западных областях +28-30 днем и +12-14 ночью.

На востоке ожидается +31-33 градуса днем и +18-20 градусов ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно с прояснениями, однако дождя не прогнозируют.

Днем температура воздуха прогреется до +27-29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13-15 градусов.

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