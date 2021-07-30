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Дожди уйдут на восток Украины, а жара удержится: прогноз погоды на сегодня

Автор: Инна Собора

По всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там прогнозируют дожди с грозами.

В то же время, по всей стране будет жарко. Температура будет держаться на уровне +28-30 градусов днем и +18-20 ночью.

Теплее всего будет в южных областях - в Херсонской и Николаевской прогнозируют +31-33 градуса днем и +20-22 ночью.

Также жарко будет на Закарпатье, где воздух днем прогреется до +31 градуса, хотя ночью опустится до +15.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

В то же время, будет достаточно жарко. Синоптики прогнозируют до +28-30 градусов днем и +18-20 градусов ночью.

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