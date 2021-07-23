Дожди уйдут, придет потепление: прогноз погоды на выходные
УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на эти выходные - 24-25 июля. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +29, дожди полностью покинут страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз на 24 июля
В субботу в Украине потеплеет, дождей не будет ни в одном из регионов.
На западе днем будет +24+27, а ночью +12+16.
На севере ожидается днем +25+27, а ночью +15+17.
В центральных областях днем будет +25+27, а ночью +14+16.
На востоке прогнозируют днем +25+27, а ночью +14+16.
Прогноз на 25 июля
В воскресенье также будет сухо во всех областях Украины.
На западе температура воздуха днем составит +24+28, а ночью +13+16.
На юге днем будет +27+30, а ночью +16+18.
На востоке ожидается днем +27+29, а ночью +14+16.
В центре страны днем будет +25+28, а ночью +15+17.