Дощі відійдуть, прийде потепління: прогноз погоди на вихідні
УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на ці вихідні - 24-25 липня. Температура повітря буде коливатись від +24 до +29, дощі повністю покинують країну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз на 24 липня
У суботу в Україні потепліє, дощів не буде ні в одному з регіонів.
На заході вдень буде +24+27, а вночі +12+16.
На півночі очікується вдень +25+27, а вночі +15+17.
У центральних областях вдень буде +25+27, а вночі +14+16.
На сході прогнозують вдень +25+27, а вночі +14+16.
Прогноз на 25 липня
У неділю також буде сухо у всіх областях України.
На заході температура повітря вдень складе +24+28, а вночі +13+16.
На півдні вдень буде +27+30, а вночі +16+18.
На сході очікується вдень +27+29, а вночі +14+16.
У центрі країни вдень буде +25+28, а вночі +15+17.