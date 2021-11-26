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Дожди со снегом на западе, а на остальных территориях - сухо: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 06:00
Дожди со снегом на западе, а на остальных территориях - сухо: прогноз погоды на сегодня Фото: 26 ноября ожидаются дожди со снегом на западе, на остальных территориях-сухо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 ноября в Украине будет преобладать сухая погода, только в западных областях местами дожди со снегом. Ночью ожидается до -7 градусов, а днем до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях днем температура воздуха составит +3 +5 градусов, ночью упадет до -1 -4.

На западе страны днем ожидается до +5 +10 градусов, а ночью от +2 до -4. Дожди прогнозируют в Закарпатской, Львовской и Волынской области, а в Карпатах - с мокрым снегом.

В восточных областях днем столбики термометра покажут +3 +5 градусов, а ночью -4 -7.

На юге страны температура воздуха днем составит + 7 +11, ночью будет колебаться от +9 до -4.

В центральных областях днем ожидается до +3 +7 градусов, а ночью от 0 до -3.

Дожди со снегом на западе, а на остальных территориях - сухо: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую погоду. Столбики термометра днем покажут +6 +8 градусов, а ночью опустятся до 0 -2.

Дожди со снегом на западе, а на остальных территориях - сухо: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый месяц зимы.

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