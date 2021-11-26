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Дощі зі снігом на заході, а на решті територій - сухо: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 06:00
Дощі зі снігом на заході, а на решті територій - сухо: прогноз погоди на сьогодні Фото: 26 листопада очікуються дощі зі снігом на заході, на решті територій - сухо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 листопада в Україні переважатиме суха погода, лише у західних областях місцями дощі зі снігом. Вночі очікується до -7 градусів, а вдень до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північних областях вдень температура повітря становитиме +3 +5 градусів, вночі впаде до -1 -4.

На заході країни вдень очікується до +5 +10 градусів, а вночі від +2 до -4. Дощі прогнозують у Закарпатській, Львівській та Волинській області, а в Карпатах - з мокрим снігом.

У східних областях вдень стовпчики термометра покажуть +3 +5 градусів, а вночі -4 -7.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +7 +11, вночі коливатиметься від +9 до -4.

У центральних областях вдень очікується до +3 +7 градусів, а вночі від 0 до -3.

Дощі зі снігом на заході, а на решті територій - сухо: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують суху погоду. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, а вночі опустяться до 0 -2.

Дощі зі снігом на заході, а на решті територій - сухо: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в перший місяць зими.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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