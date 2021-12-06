UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди и снег по всей стране: прогноз погоды на завтра

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 декабря, по всей территории Украины прогнозируются осадки. От снега и мокрого снега на западе и до дождей на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью в западных, центральных и северных областях ожидается снег, а днем в регионах прогнозируется мокрый снег. При этом в южных и восточных областях ночью и днем ожидается дождь.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 5-10 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +1 градусов, а днем от -2 до +1. В северных регионах прогнозируют ночью от 0 до +2, а днем 0 +2. При этом в восточных областях температура ночью опуститься от +1 до +4, а днем поднимется до +7 +10 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +9, а днем от +10 до +13. В центральных областях прогнозируют ночью от +2 до +4, а днем +6 +8.

Погода в Киеве

Во вторник ночью в столице ожидается снег и мокрый снег, такая же погода прогнозируется и днем. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от -1 до +1, а днем +1 +3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине