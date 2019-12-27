Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 27 декабря ухудшится, дожди и снег и температура воздуха опустилась. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей снег с дождем. В частности, на западе Украины. Там температура воздуха днем составит +2+4, ночью ожидается такая же. На севере и в центре страны температура воздуха днем составит тоже +2+4, так же и ночью.

В восточных областях небольшие дожди, но без снега. Днем температура воздуха днем составит +4+6, а ночью +2+4. Так же и на юге страны.

Прогноз в Киеве

По прогнозу синоптиков, в Киеве 27 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем составит +2+4, так же и ночью.

Напомним, синоптики прогнозируют сильный снег на выходные. Но в воскресенье уже будет солнечно.