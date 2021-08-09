Дожди в шести областях и жара: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине. Сегодня будут дожди в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня будут дожди в Закарпатской, Львовской, Харьковской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. В других регионах сухо.
Температура воздуха днем на западе составит +24+31, а ночью +14+17.
На востоке страны днем будет +29+34, а ночью +15+18.
В центральных областях днем будет +29+31, а ночью +13+17.
На севере днем будет +28+31, а ночью +13+17.
На юге будет днем +29+31, а ночью +17+20.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +29+31, а ночью +15+17.