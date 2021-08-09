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Дожди в шести областях и жара: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 08:00
Дожди в шести областях и жара: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине. Сегодня будут дожди в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди в Закарпатской, Львовской, Харьковской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. В других регионах сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +24+31, а ночью +14+17.

На востоке страны днем будет +29+34, а ночью +15+18.

В центральных областях днем будет +29+31, а ночью +13+17.

На севере днем будет +28+31, а ночью +13+17.

На юге будет днем +29+31, а ночью +17+20.

Дожди в шести областях и жара: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +29+31, а ночью +15+17.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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