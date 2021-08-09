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Дощі в шести областях та спека: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 08:00
Дощі в шести областях та спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні. Сьогодні будуть дощі у західних областях.

Про це повідмляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі в Закарпатській, Львівській, Харківській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах сухо.

Температура повітря вдень на заході складе +24+31, а вночі +14+17.

На сході країни вдень буде +29+34, а вночі +15+18.

У центральних областях вдень буде +29+31, а вночі +13+17.

На півночі вдень буде +28+31, а вночі +13+17.

На півдні буде вдень +29+31, а вночі +17+20.

Дощі в шести областях та спека: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +29+31, а вночі +15+17.

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