Дожди на северо-востоке и до +27: погода в Украине на сегодня

Фото: дождь (РБК-Украина)

В остальной части страны будет облачно с прояснениями

Погода в Украине в воскресенье, 2 августа, будет дождливой в 6 областях. В остальной части страны будет облачно с прояснениями и до +27 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, на западе погода будет без дождей в дневное и ночное время, ожидается от +23 до +26 тепла, а ночью от +10 до +13 градусов.

В центре и на севере страны температура воздуха ожидается от +21 до +25 тепла, а ночью опустится до +10 +14 градусов. Будут идти дожди в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

В юго-восточных областях будет теплее. Днем ожидается от +22 до +27 тепла, а ночью от +11 до +17 градусов. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 2 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области может быть умеренная облачность. Днем термометры покажут от +21 до +25 тепла, а ночью будет в пределах +12 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 2 августа (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).