Дощі потроху відступають: прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 20 липня дощі відійдуть від західних регіонів. Натомість в північно-східних все ще будуть опади, місцями з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у північних та північно-східних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +15, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +22 +24;

у східних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів;

на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +24 +27;

у центральних областях вночі +11 +13, вдень +21 +24 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, а вдень +24 +26.