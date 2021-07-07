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Дожди покидают Украину на три дня: синоптики назвали дату

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Киев, Среда 07 июля 2021 11:12
Дожди покидают Украину на три дня: синоптики назвали дату Фото: в Украине будет сухая погода три дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине улучшится с 8 июля, дожди покидают территорию страны, но только на три дня. С 11 июля ожидается возвращение дождей с грозами в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

С 8 июля почти всю территорию Украины, кроме Черновицкой области, покидают дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +32.

Дожди покидают Украину на три дня: синоптики назвали дату

Сухая погода в стране будет три дня. С 11 июля как ожидается, дожди накроют западные, часть центральных, северных, Одесскую и Николаевскую области.

Дожди покидают Украину на три дня: синоптики назвали дату

Напомним, сегодня юг и восток Украины накроет ливень. Возможно повышение уровней воды на реках.

Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет сильную жару, а осадки временно отступят.

Кроме того, погода в Украине в ближайшие две недели продемонстрирует неустойчивость синоптической ситуации, разные регионы будут охватывать то волны похолодания, то наоборот - термометры начнут подскакивать до +35 градусов, а затем снова "упадут".

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