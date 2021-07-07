Дожди покидают Украину на три дня: синоптики назвали дату
Погода в Украине улучшится с 8 июля, дожди покидают территорию страны, но только на три дня. С 11 июля ожидается возвращение дождей с грозами в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
С 8 июля почти всю территорию Украины, кроме Черновицкой области, покидают дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +32.
Сухая погода в стране будет три дня. С 11 июля как ожидается, дожди накроют западные, часть центральных, северных, Одесскую и Николаевскую области.
Напомним, сегодня юг и восток Украины накроет ливень. Возможно повышение уровней воды на реках.
Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет сильную жару, а осадки временно отступят.
Кроме того, погода в Украине в ближайшие две недели продемонстрирует неустойчивость синоптической ситуации, разные регионы будут охватывать то волны похолодания, то наоборот - термометры начнут подскакивать до +35 градусов, а затем снова "упадут".