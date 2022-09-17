Дожди не отступят: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 17 сентября, будет влажная погода. При этом в некоторых областях ожидается небольшое потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается только во Львовской, Волынской и Ровенской областях. На остальной территории прогнозируются дожди с грозами.
Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. В восточных и южных областях ожидается потепление.
Температура воздуха будет составлять:
В столице и Киевской области сегодня тоже ожидаются грозовые дожди. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью будет +10 +12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +16 +18 градусов.
Напомним, синоптики предупредили, что 18 сентября погода в Украине ухудшится. В Киеве прогнозируются значительные ливни, а в Карпатах выпадет снег.
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