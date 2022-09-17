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Дожди не отступят: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине 17 сентября будет влажная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 17 сентября, будет влажная погода. При этом в некоторых областях ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается только во Львовской, Волынской и Ровенской областях. На остальной территории прогнозируются дожди с грозами.

Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. В восточных и южных областях ожидается потепление.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +8 +11 градусов, днем +14 +18;
  • на западе ночью +8 +12, а днем +14 +18 градусов;
  • в восточных областях ночью +13 +15 градусов, днем +22 +24;
  • на юге страны ночью +15 +18, а днем +23 +26 градусов;
  • в центральных областях ночью +11 +15 градусов, днем +16 +24.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня тоже ожидаются грозовые дожди. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет +10 +12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +16 +18 градусов.

Напомним, синоптики предупредили, что 18 сентября погода в Украине ухудшится. В Киеве прогнозируются значительные ливни, а в Карпатах выпадет снег.

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