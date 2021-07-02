Дожди не отступают, но на востоке Украины сухо

В Украине сегодня снова идут дожди в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +31.
Сегодня дожди накроют большинство областей Украины. Сухо будет только в Днепровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
На западе Украине днем ожидается +22+26, а ночью +15+18.
На севере страны передают днем +27+29, а ночью +17+19.
В центре страны днем будет +26+31, а ночью +17+19.
На юге страны днем будет +26+31, а ночью +18+21.
На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.
В Киеве сегодня также дожди. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +18+20.
Напомним, погода с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам.