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Дожди не отступают, но на востоке Украины сухо

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня снова идут дожди в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +31.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди накроют большинство областей Украины. Сухо будет только в Днепровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

На западе Украине днем ожидается +22+26, а ночью +15+18.

На севере страны передают днем +27+29, а ночью +17+19.

В центре страны днем будет +26+31, а ночью +17+19.

На юге страны днем будет +26+31, а ночью +18+21.

На востоке днем будет +29+31, а ночью +17+19.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также дожди. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +18+20.

Напомним, погода с начала июля будет обусловлена влиянием поля пониженного давления с неустойчивой атмосферой, что приведет к значительным осадкам.

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