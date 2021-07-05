Когда дожди отойдут из Украины: синоптики назвали дату

Дожди отойдут из Украины с 8 июля. Тогда почти во всех областях будет сухо, а температура воздуха будет достигать +30.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр .

Дожди отойдут с 7 июля, но только в центральных областях.

Окончательно грозовые дожди отойдут из Украины 8 июля. Тогда сухо будет почти во всех регионах, кроме Львовской и Ивано-Франковской областей.

9 июля уже будет сухо во всех областях.