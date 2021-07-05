Когда дожди отойдут из Украины: синоптики назвали дату
Фото: синоптики рассказали, когда дожди отойдут из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Дожди отойдут из Украины с 8 июля. Тогда почти во всех областях будет сухо, а температура воздуха будет достигать +30.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Дожди отойдут с 7 июля, но только в центральных областях.
Окончательно грозовые дожди отойдут из Украины 8 июля. Тогда сухо будет почти во всех регионах, кроме Львовской и Ивано-Франковской областей.
9 июля уже будет сухо во всех областях.
Напомним, во всех областях Украины сегодня будут идти дожди. Днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, что погода в Украине снова будет жаркой с 30-градусными и выше значениями, а дожди закончатся.