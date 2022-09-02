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Дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине 2 сентября будет прохладная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 2 сентября, на западе Украины пройдут дожди. В некоторых областях будет прохладно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 2 сентября дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. На Закарпатье и Прикарпатье возможны грозы.

На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +6 +9, днем +18 +22 градуса;
  • на западе ночью +6 +10 градусов, а днем +17 +21;
  • в восточных областях ночью +10 +14, днем +21 +25 градусов;
  • на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +25 +27;
  • в центральных областях ночью +9 +11, днем +22 +25 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо, однако ожидается прохладная погода. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9, а днем +20 +22 градуса.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на первый месяц осени.

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Погода в УкраинеГидрометцентр