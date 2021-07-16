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Дожди накроют часть Украины, но жара удержится: какой сегодня будет погода

Автор: Инна Собора

В Украине синоптики прогнозируют жару в течение дня 16 июля. В то же время, в некоторых регионах ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В Украине сохранится жара. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +32-34 градусов днем.

Показатели термометров ночью будут опускаться до + 20-22 градусов ночью. Теплее всего будет в Киеве и Одесской области - там прогнозируют +23 градуса в ночное время суток.

Кроме того, в некоторых областях прогнозируют осадки в виде дождя. В частности, дождь ожидается в западных, восточных и северных областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют дождь. Температура воздуха там удержится днем на показателях +32-34 градуса. Ночь также ожидается достаточно теплой с температурой + 32-34 градуса.

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