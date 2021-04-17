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Дожди начнут отступать, но пока без существенного потепления: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Суббота 17 апреля 2021 10:00
Дожди начнут отступать, но пока без существенного потепления: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину возвращается солнечная погода (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 17 апреля, улучшится погода. Дожди начнут отступать, но существенного потепления пока не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

Дождливая погода сохранится на севере, востоке и части западных регионов - во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной территории страны будет сухо, переменная облачность.

Температура воздуха будет колебаться на западе страны днем от +8 до +13, ночью +3+5, на севере и востоке +11+14 днем и +3+7 ночью. В центральных регионах столбики термометров покажут +10+12 днем, +4+6 ночью, а на юге +14+16 днем, в Одесской области +11+13, ночью до 5 тепла.

Дожди начнут отступать, но пока без существенного потепления: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет дождливо. Температура воздуха днем составит +9+11 градусов, ночью +5+7.

Дожди начнут отступать, но пока без существенного потепления: прогноз погоды на сегодня

Отметим, похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Ранее РБК-Украина писало, что до конца недели погода в стране улучшится. Потепление ожидается уже с 18 апреля.

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