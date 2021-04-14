Дожди, местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 15 апреля будет дождливой, в западных областях местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание ночью и тепло днем.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что завтра в западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки и мокрый снег. Температура воздуха ночью от о+1 до +6, днем от +3 до +8 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 0 до -5).

На остальной территории Украины в северных, центральных и восточных областях без существенных осадков. Днем воздух прогреется от +11 до +16, ночью температура будет находиться в пределах 4-9 градусов

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Фото: карта погоды в Украине 15 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве на завтра также прогнозируют дождливую погоду. Температура днем в столице будет колебаться от +12 до +15, а ночью термометры покажут от +5 до +8 градусов. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду.

Фото: карта погоды в Киеве 15 апреля (meteo.gov.ua)