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Дожди, местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 15:05
Дожди, местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра Фото: дождливая погода (facebook.com/ukrgmc.official)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 15 апреля будет дождливой, в западных областях местами ожидается мокрый снег. Также синоптики прогнозируют похолодание ночью и тепло днем.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что завтра в западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки и мокрый снег. Температура воздуха ночью от о+1 до +6, днем от +3 до +8 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 0 до -5).

На остальной территории Украины в северных, центральных и восточных областях без существенных осадков. Днем воздух прогреется от +11 до +16, ночью температура будет находиться в пределах 4-9 градусов

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Дожди, местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Фото: карта погоды в Украине 15 апреля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве на завтра также прогнозируют дождливую погоду. Температура днем в столице будет колебаться от +12 до +15, а ночью термометры покажут от +5 до +8 градусов. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду.

Дожди, местами мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Фото: карта погоды в Киеве 15 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Также сообщалось, что до конца недели в центре, на западе, севере и юге будет прохладно - от +9 до +14, на востоке от +12 до +17.

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