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Дощі, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 15:05
Дощі, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на завтра Фото: дощова погода (facebook.com/ukrgmc.official)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 15 квітня буде дощовою, в західних областях місцями очікується мокрий сніг. Також синоптики прогнозують похолодання у ніч і тепло вдень.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру в Facebook.

Повідомляється, що завтра в західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади і мокрий сніг. Температура повітря вночі від про + 1 до +6, удень від +3 до +8 (на високогір'ї Карпат протягом доби від 0 до -5).

На решті території України в північних, центральних і східних областях без істотних опадів. Вдень повітря прогріється від +11 до +16, вночі температура буде перебувати в межах 4-9 градусів

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Дощі, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Фото: мапа погоди в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві на завтра також прогнозують дощову погоду. Температура вдень в столиці буде коливатися від +12 до +15, а вночі термометри покажуть від +5 до +8 градусів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 метрів в секунду.

Дощі, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Фото: мапа погоди в Києві 15 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг в західні регіони.

Також повідомлялося, що до кінця тижня в центрі, на заході, півночі та півдні буде прохолодно - від +9 до +14, на сході від +12 до +17.

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