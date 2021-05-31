Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Украине

Погода в Украине на этой неделе будет преимущественно прохладная и с осадками. По информации синоптиков, ожидается снижение температуры и дожди с грозами.

Погода в Украине во вторник, 1 июня

В первый день лета грозами и дождями накроет восточную, южную и местами центральную часть Украины. Температура воздуха в дневное время на Востоке ожидается в пределах +14 +19 градусов, ночью +10 +12. На Юге столбики термометра покажут до +14 +18 днем, а ночью температура снизится до +9 +14 градусов. В западной и северной части без осадков. Температура воздуха на Западе днем ​​достигнет до +12 +17 градусов, ночью +4, +6. На севере ожидается до +13 +16 градусов тепла, ночью синоптики обещают до +5 +11 градусов, осадков не ожидается.

В Киеве синоптики прогнозируют днем ​​до +13 +15 градусов тепла, ночью температура воздуха снизится до +4 +6 градусов, без осадков.

Карта погоды в Украине на вторник, 1 июня

Погода в Украине в среду, 2 июня

В среду дожди и грозы прогнозируются почти по всей территории Украины, сухой и солнечной останется только западная часть страны, синоптики обещают до +14 +18 градусов днем, а ночью температура резко снизится до +3 +7 градусов. На Севере температура воздуха будет колебаться днем ​​от +14 до +16 градусов, предусматриваются дожди и грозы, ночью осадков не прогнозируют, температура будет держаться в пределах + 5 + 7 градусов. На Востоке днем ​​также пройдут дожди и грозы, столбики термометра покажут +17 +20 градусов, ночью +10 +12 без осадков. В южной части ожидается до +17 +19 градусов тепла с дождями и грозами днем, ночью +9 +12 без осадков.

В Киеве температура воздуха прогреется до +13 +15 градусов, ночью снизится до +6 +8. Синоптики обещают дожди и грозы в течение дня, ночью осадков не предвидится.

Карта погоды в Украине на среду, 2 июня

Погода в Украине в четверг, 3 июня

В четверг дожди будут везде по Украине за исключением Запада - там прогнозируют теплую и солнечную погоду, температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +22 днем, ночью +8 +10 градусов. На севере синоптики обещают дожди в течение всего дня и ночи, температура воздуха составит +18 +20 градусов днем, ночью до +10 +12. В восточной части страны дожди также прогнозируются в течение суток, столбики термометра покажут до +18 +22 градусов днем, ночью +11 +13. В южных регионах погода будет тоже дождевой, осадки прогнозируют в течение целых суток, температура воздуха будет держаться в пределах +17 +20 градусов, ночью +10 +13.

В Киеве синоптики обещают осадки, дожди прогнозируются в течение дня и ночи. Температура воздуха составит от +18 до +20 днем, ночью столбики термометра упадут до +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 3 июня

Погода в Украине в пятницу, 4 июня

В пятницу на территории Запада местами прогнозируют теплую и солнечную погоду, в Луцкой, Ужгородской, Львовской и Ивано-Франковской областях без осадков, на остальной территории - дожди, температура воздуха будет достигать до +18 +22 градусов тепла днем, ночью +8 + 11. На Севере преимущественно без осадков, лишь в Житомирской области в течение суток ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +20 градусов днем, ночью +10 +12.

В Киеве синоптики прогнозируют дожди в течение целых суток, днем ​​столбики термометра покажут +17 +19 градусов, ночью +10 +12.

Карта погоды в Украине на пятницу, 4 июня