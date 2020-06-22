Дожди и грозы в дневное и ночное время: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 22 июня, будет такой же пасмурной во всех регионах и с грозовыми дождями. Столбики термометров покажут до +29 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, по данным синопитков, сегодня в дневное и ночное время суток ожидаются грозовые дожди и облачность во всех регионах страны. Ветер по Украине также усилится и составит от 5 до 10 метров за секунду.

В центральных и северных областях будет от +25 до +28 тепла, а в ночное время температура ожидается в пределах +16 +20 градусов.

На юго-востоке Украины днем ожидается от +25 до +29 тепла, а ночью от +16 до +20 градусов. Наибольшая жара ожидается в Донецкой и Луганской областях.

На западе днем столбики термометров покажут от +25 до +28 тепла, а ночью будет от +15 до +18 градусов.

Фото: погода в Украине на 22 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду с грозами. Днем столбики термометров покажут от +26 до +29 тепла, а ночью ожидается в пределах +17 +20 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 22 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, по состоянию на 21 июня, из-за непогоды без света остаются почти сто населенных пунктов Украины.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров.