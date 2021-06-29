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Дожди с грозами и +30: какой будет погода сегодня

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Украина, Вторник 29 июня 2021 08:00
Дожди с грозами и +30: какой будет погода сегодня Фото: в Украине ожидаются дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине во вторник, 29 июня, ожидаются дожди с грозами в центральных, восточных и западных областях. При этом в стране температура воздуха поднимется до +30.

Об этом сообщили в УкрГидрометцентре.

Погода в Украине

Сегодня в Украине в восточный и центральных областях ожидаются дожди с грозами. Также непогоду стоит ждать в западных областях. При этом на остальной территории страны будет без осадков.

Температура воздуха по Украине составит в среднем +25-28 градусов. В восточных и южных областях температура повысится до +30 градусов.

Дожди с грозами и +30: какой будет погода сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня воздух прогреется до +26-28 градусов. Ночью температура опустится до +17-19 градусов.

Кроме того, днем ожидаются дожди с грозами.

Дожди с грозами и +30: какой будет погода сегодня

Напомним, вчера в Украине из-за непогоды были обесточены 109 населенных пунктов в шести областях.

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