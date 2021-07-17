Дожди, гроза и жара: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня в западных, северных и частично восточных областях будут дожди и грозы. На остальной территории страны будет сухо.

На западе днем будет +30+33, а ночью +18+23.

На севере ожидается днем +31+33, а ночью +19+21.

В центре страны прогнозируют днем +30+34, а ночью +21+23.

На востоке днем будет +31+33, а ночью +20+22.

На юге будет днем +29+35, а ночью +20+23.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +32+34, а ночью +21+23.