Дощі, гроза та спека: прогноз погоди на сьогодні
Фото: Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну повертаються дощі та грози. Хоча у всіх областях країни лишається висока температура повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у західних, північних та частково східних областях будуть дощі та грози. На іншій території країни буде сухо.
На заході вдень буде +30+33, а вночі +18+23.
На півночі очікується вдень +31+33, а вночі +19+21.
У центрі країни прогнозують вдень +30+34, а вночі +21+23.
На сході вдень буде +31+33, а вночі +20+22.
На півдні буде вдень +29+35, а вночі +20+23.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +32+34, а вночі +21+23.