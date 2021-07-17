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Дощі, гроза та спека: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 17 липня 2021 10:00
Дощі, гроза та спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну повертаються дощі та грози. Хоча у всіх областях країни лишається висока температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних, північних та частково східних областях будуть дощі та грози. На іншій території країни буде сухо.

На заході вдень буде +30+33, а вночі +18+23.

На півночі очікується вдень +31+33, а вночі +19+21.

У центрі країни прогнозують вдень +30+34, а вночі +21+23.

На сході вдень буде +31+33, а вночі +20+22.

На півдні буде вдень +29+35, а вночі +20+23.

Дощі, гроза та спека: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +32+34, а вночі +21+23.

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