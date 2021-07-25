Дожди в двух областях и жара: прогноз погоды на воскресенье

Сегодня в течение дня ожидается жаркая погода по всей стране. Дожди возможны лишь в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Синоптики сегодня прогнозируют комфортную летнюю погоду. Температура днем во всех областях удержится на уровне +27-29 градусов. Теплее будет в южных областях вблизи моря - там ожидается +28-30 градусов.

Ночью в южных областях +18-20 градусов, на востоке и севере ожидается +13-15. В западных и центральных областях +14-16 градусов.

Незначительные дожди сегодня возможны в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков.

Днем температура прогреется до + 26-28 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +15-17 градусов.