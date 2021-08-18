Дожди в большинстве областей и резкое похолодание: какой сегодня будет погода

В Украине сегодня ожидается похолодание в большинстве областей. Оно будет сопровождаться дождливой погодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

На территории страны сегодня будет наблюдаться дождливая погода. Осадки обойдут только восточные области, а также Херсонскую, Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Крым.

В остальных регионах объявлено штормовое предупреждение. Там будут идти дожди с грозами, кое-где выпадет град.

Температура воздуха снизится в западных и северных областях. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +21-23 градусов в течение дня. Ночью опустятся до +17-19 на севере и до +10-12 на западе.

На остальной территории удержится жара +30-32 градуса. Ночью температура будет опускаться до +17-19 градусов.

Погода в Киеве

В столицу сегодня придет похолодание. Температура воздуха опустится до + 21-23 градусов. Ночью будет +17-19 градусов.

Кроме того, в течение дня синоптики прогнозируют грозовые дожди.