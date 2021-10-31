Дожди и +16: прогноз погоды на первые дни ноября
Погода в Украине в начале ноября будет пасмурной и теплой. При этом на юге и востоке страны ожидаются осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
1 ноября
В понедельник в Украине почти на всей территории страны ожидается пасмурная погода. Однако в Николаевской и Одесской областях прогнозируется небольшой дождь.
Средняя температура по Украине будет колебаться от +13 до +15 градусов. В южных и западных областях столбики термометров поднимутся до +11...+15 градусов.
Ночью температура будет колебаться от 0 до +5.
2 ноября
Во вторник будет пасмурно в западных и центральных областях. При этом на востоке и юге страны ожидаются дожди.
Днем средние показатели температуры будут колебаться от +10 до +13. В восточных областях будет прохладнее, там термометры покажут от +7 до +12.
Ночью температура воздуха в западных областях опуститься ниже нуля. При этом на востоке страны прогнозируется +6 +8.
3 ноября
В среду будет также пасмурно, однако в восточных и северных областях ожидаются дожди.
Температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +10...+12. В восточных и северных областях днем от +10 до +14. Ночью прохладнее всего будет на западе, там ожидается снижение температуры до +2.
4 ноября
В четверг по всей территории страны прогнозируется пасмурная погода, однако на западе ожидаются дожди.
При этом по всей территории Украины ожидается потепление. Днем средние показатели температуры будут колебаться от +12 до +15. Теплее всего будет в южных и западных областях - +14 +17.
Ночью средняя температура будет колебаться от +6 до +8.