ru ua
Нд, 31 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада

Новость на русском →
Неділя 31 жовтня 2021 16:59
Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада Фото: на початку листопада буде похмуро і тепло, в деяких регіонах-дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні на початку листопада буде похмурою і теплою. При цьому на півдні та сході країни очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

1 листопада

У понеділок в Україні майже на всій території країни очікується похмура погода. Однак у Миколаївській та Одеській областях прогнозується невеликий дощ.

Середня температура по Україні коливатиметься від + 13 до + 15 градусів. У південних і західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +11...+ 15 градусів.

Вночі температура коливатиметься від 0 до +5.

Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада

2 листопада

У вівторок буде похмуро в західних і центральних областях. При цьому на сході і півдні країни очікуються дощі.

Вдень середні показники температури коливатимуться від +10 до +13. У східних областях буде прохолодніше, там термометри покажуть від + 7 до +12.

Вночі температура повітря в західних областях опуститися нижче нуля. При цьому на сході країни прогнозується + 6 + 8.

Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада

3 листопада

У середу буде також похмуро, проте в східних і північних областях очікуються дощі.

Температура повітря по Україні коливатиметься в межах +10...+12. У східних і північних областях вдень від +10 до +14. Вночі прохолодніше всього буде на заході, там очікується зниження температури до +2.

Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада

4 листопада

У четвер по всій території країни прогнозується похмура погода, проте на заході очікуються дощі.

При цьому по всій території України очікується потепління. Вдень середні показники температури коливатимуться від +12 до + 15. Найтепліше буде в південних і західних областях - +14 +17.

Вночі середня температура коливатиметься від + 6 до + 8.

Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами