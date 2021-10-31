Дощі та +16: прогноз погоди на перші дні листопада
Погода в Україні на початку листопада буде похмурою і теплою. При цьому на півдні та сході країни очікуються опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
1 листопада
У понеділок в Україні майже на всій території країни очікується похмура погода. Однак у Миколаївській та Одеській областях прогнозується невеликий дощ.
Середня температура по Україні коливатиметься від + 13 до + 15 градусів. У південних і західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +11...+ 15 градусів.
Вночі температура коливатиметься від 0 до +5.
2 листопада
У вівторок буде похмуро в західних і центральних областях. При цьому на сході і півдні країни очікуються дощі.
Вдень середні показники температури коливатимуться від +10 до +13. У східних областях буде прохолодніше, там термометри покажуть від + 7 до +12.
Вночі температура повітря в західних областях опуститися нижче нуля. При цьому на сході країни прогнозується + 6 + 8.
3 листопада
У середу буде також похмуро, проте в східних і північних областях очікуються дощі.
Температура повітря по Україні коливатиметься в межах +10...+12. У східних і північних областях вдень від +10 до +14. Вночі прохолодніше всього буде на заході, там очікується зниження температури до +2.
4 листопада
У четвер по всій території країни прогнозується похмура погода, проте на заході очікуються дощі.
При цьому по всій території України очікується потепління. Вдень середні показники температури коливатимуться від +12 до + 15. Найтепліше буде в південних і західних областях - +14 +17.
Вночі середня температура коливатиметься від + 6 до + 8.