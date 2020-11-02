Дожди и до +14: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в понедельник, 2 ноября, будет дождливой на большей части территории страны. Столбики термометров покажут до +14 градусов.

Такие данные обнародовал Украинский гидрометцентр.

В этот день осадков не будет лишь на западе, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

На юго-востоке столбики термометров покажут от +10 до +14 в дневное время. Ночью температура опустится до +6 +9 градусов.

В центре и на севере Украины температура воздуха составит +8 +11 днем. Ночью будет от +4 до +7 градусов.

В западных областях днем ожидается от +8 до +11 градусов, а ночью от 0 +6 градусов.

Фото: погода в Украине на 2 ноября (meteo.gov.ua)

В Киеве и области столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов днем, а ночью от +5 до +7.

Фото: погода в Киеве и области на 2 ноября (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.