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Дощі та до +14: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна , Понеділок 02 листопада 2020 08:00
Дощі та до +14: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у понеділок, 2 листопада, буде дощовою на більшій частині території країни. Стовпчики термометрів покажуть до +14 градусів.

Такі дані оприлюднив Український гідрометцентр.

В цей день опадів не буде, лише на заході, у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях.

На південному сході стовпчики термометрів покажуть від +10 до +14 в денний час. Вночі температура опуститься до +6 +9 градусів.

У центрі та на півночі України температура повітря складе +8 +11 вдень. Вночі буде від +4 до +7 градусів.

У західних областях вдень очікується від +8 до +11 градусів, а вночі від 0 до +6 градусів.

Дощі та до +14: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 2 листопада (meteo.gov.ua)

У Києві та області стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів вдень, а вночі від +5 до +7.

Дощі та до +14: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 2 листопада (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

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