Дожди в 12 областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 30 октября, погода в Украине ухудшится. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +10 до +17 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут наблюдаться в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму. На всей остальной территории ожидается переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +10 +14 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +5 +8.

В центральных и северных областях температура днем составит от +10 до +14, а ночью она опустится до +6 +9 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +12 до +17, а ночью от +6 до +10.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и на большей территории Киевской области будут идти дожди. Температура воздуха днем ожидается от +10 до +14, а ночью от +5 +9 тепла.

Напомним, на всей территории Украины ожидается похолодание, а на выходные дожди накроют области.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.