Без дождей лишь на западе: погода в Украине на сегодня

В воскресенье, 1 ноября, в Украине ожидается похолодание и дожди в большинстве областей. Столбики термометров покажут до +15 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, дожди ожидаются во всех областях, кроме запада Украины.

В северных и центральных областях будет от +7 до +12 тепла, а ночью в пределах +5 +9 градусов.

На юго-востоке будет теплее, днем ожидается от +15 до +23 тепла, а ночью от +7 до +17 градусов.

На западе воздух прогреется до +8 +12 тепла, а ночью температура составит от 0 до +7 градусов.

Фото: погода в Украине на 1 ноября (meteo.gov.ua)

В Киеве температура воздуха днем составит от +9 до +11, а ночью от +6 до +8 градусов. В области будет похожая температурная ситуация.

Фото: погода в Киеве и области на 1 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, в Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров.