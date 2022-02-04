Дождь со снегом и +6 градусов: прогноз погоды на завтра

В субботу, 5 февраля, почти по всей территории Украины ожидаются осадки. Однако ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра ночью в западных областях ожидается снег и снег с дождем, а днем дождь со снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до 0 градусов, а днем прогнозируется +2 +5 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.

На севере ночью прогнозируется снег, однако днем будет снег с дождем. Температура воздуха ночью опуститься до -10 градусов, а днем 0 -4 градусов.

В восточных областях будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -10, а днем -2 -5.

На юге страны также будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -7 +1, а днем +2 +6.

В центральных регионах ночью ожидается снег, а днем прогнозируется снег с дождем. Температура воздуха составит -4 -8 градусов, а днем 0 +3.

Погода в Киеве

В субботу в столице ночью прогнозируется снег, а днем снег с дождем. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -6 -8 градусов, а днем 0 +2.