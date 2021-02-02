Дождь в семи регионах и до -11 мороза: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 2 февраля, на востоке и юге Украины ожидаются дожди. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -5 до +13 градусов, однако ночью в западных, центральных и северных регионах ожидаются морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму ожидаются дожди. На всей другой территории страны будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от +1 до +7, а ночью она будет в пределах -11 -1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -5 до +5, а ночью столбики термометров покажут -11 +3.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +2 до +13, а ночью она будет от -2 до +11.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от -6 до -2, а ночью от -15 до -6.

Напомним, на протяжении текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Кроме того, за прогнозом Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.