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Включите фары и снизьте скорость: водителям напомнили правила езды в непогоду

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Украина, Среда 03 ноября 2021 12:45
Включите фары и снизьте скорость: водителям напомнили правила езды в непогоду Фото: водителям напомнили правила езды в непогоду (unsplash com)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители дали советы водителям, как сделать поездку на автомобиле более безопасной во время сложных погодных условий. В частности, следует снизить скорость и включить фары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

Водителям дали шесть рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей в дороге:

  • включить ближний свет фар;
  • соблюдать интервал и дистанцию ​​между транспортными средствами;
  • выбирать безопасную скорость;
  • при необходимости остановиться надо постепенно снижать скорость;
  • не совершать резких маневров;
  • если сильный дождь мешает увидеть едущий впереди транспорт, то необходимо остановиться на обочине и обязательно включить аварийную сигнализацию.

Следует помнить, что в таких погодных условиях:

  • ухудшается видимость;
  • увеличивается тормозной путь;
  • в случае резкого маневра автомобиль может занести.

Также правоохранители просят не оставаться равнодушными, если вы увидели, что кому-то на дороге требуется помощь. В таком случае нужно звонить в скорую на номер 103 или в полицию - 102.

Напомним, украинским водителям дали совет, каких ошибок стоит избегать в общении с полицией.

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