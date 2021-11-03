Включите фары и снизьте скорость: водителям напомнили правила езды в непогоду

Правоохранители дали советы водителям, как сделать поездку на автомобиле более безопасной во время сложных погодных условий. В частности, следует снизить скорость и включить фары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины .

Водителям дали шесть рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей в дороге:

включить ближний свет фар;

соблюдать интервал и дистанцию ​​между транспортными средствами;

выбирать безопасную скорость;

при необходимости остановиться надо постепенно снижать скорость;

не совершать резких маневров;

если сильный дождь мешает увидеть едущий впереди транспорт, то необходимо остановиться на обочине и обязательно включить аварийную сигнализацию.

Следует помнить, что в таких погодных условиях:

ухудшается видимость;

увеличивается тормозной путь;

в случае резкого маневра автомобиль может занести.

Также правоохранители просят не оставаться равнодушными, если вы увидели, что кому-то на дороге требуется помощь. В таком случае нужно звонить в скорую на номер 103 или в полицию - 102.