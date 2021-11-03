ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Увімкніть фари і зменшіть швидкість: водіям нагадали правила їзди в негоду

Новость на русском →
Україна, Середа 03 листопада 2021 12:45
Увімкніть фари і зменшіть швидкість: водіям нагадали правила їзди в негоду Фото: водіям нагадали правила їзди в негоду (unsplash com)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці дали поради водіям, як зробити поїздку на автомобілі безпечнішою під час складних погодних умов. Зокрема, слід зменшити швидкість і включити фари.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції України.

Водіям дали шість рекомендацій, які допоможуть уникнути неприємностей у дорозі:

  • увімкнути ближнє світло фар;
  • дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
  • обирати безпечну швидкість;
  • за необхідності зупинитися треба поступово знижувати швидкість;
  • не здійснювати різких маневрів;
  • якщо сильний дощ заважає побачити транспорт, що їде попереду, то необхідно зупинитися на узбіччі і обов'язково включити аварійну сигналізацію.

Слід пам'ятати, що за таких погодних умов:

  • погіршується видимість;
  • збільшується гальмівний шлях;
  • у разі різкого маневру автомобіль може занести.

Також правоохоронці просять не залишатись байдужими, якщо ви побачили, що комусь на дорозі потрібна допомога. У такому разі потрібно дзвонити в швидку на номер 103 або в поліцію - 102.

Нагадаємо, українським водіям дали пораду, яких помилок варто уникати у спілкування з поліцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Автомобільний рух
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону