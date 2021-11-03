Увімкніть фари і зменшіть швидкість: водіям нагадали правила їзди в негоду
Фото: водіям нагадали правила їзди в негоду (unsplash com)
Правоохоронці дали поради водіям, як зробити поїздку на автомобілі безпечнішою під час складних погодних умов. Зокрема, слід зменшити швидкість і включити фари.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції України.
Водіям дали шість рекомендацій, які допоможуть уникнути неприємностей у дорозі:
- увімкнути ближнє світло фар;
- дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
- обирати безпечну швидкість;
- за необхідності зупинитися треба поступово знижувати швидкість;
- не здійснювати різких маневрів;
- якщо сильний дощ заважає побачити транспорт, що їде попереду, то необхідно зупинитися на узбіччі і обов'язково включити аварійну сигналізацію.
Слід пам'ятати, що за таких погодних умов:
- погіршується видимість;
- збільшується гальмівний шлях;
- у разі різкого маневру автомобіль може занести.
Також правоохоронці просять не залишатись байдужими, якщо ви побачили, що комусь на дорозі потрібна допомога. У такому разі потрібно дзвонити в швидку на номер 103 або в поліцію - 102.
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