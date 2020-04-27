Дождь в Киеве стал рекордным за всю историю наблюдений

Дождь в Киеве на минувших выходных побил рекорд за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что дожди в Киеве в ночь на 26 апреля оказались рекордными.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем это было в 1987 году", - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что в большинстве других районов Киевской области выпало значительно меньше осадков. В частности, в Чернобыльской зоне, которая страдает от лесных пожаров, - всего 0,1 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что март 2020 в Украине оказался рекордно теплым за все время наблюдений. В частности, среднемесячная температура за март превысила норму на 3-7,4 градусов, на Закарпатье и в Карпатах - на 1,8-2,5 градусов. В то же время отмечалось недостаточное количество осадков на большинстве территории Украины.