Дождь будет "скакать" из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Ближайшая рабочая неделя будет дождливой. Так что зонт нужно носить с собой каждый день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В этот день ожидается дождь на западе Украины. При этом температура воздуха опуститься на 5 градусов в отличие от остальной территории страны. Дождь с запада перекинется на Черниговскую и Сумскую области. Днем ожидается +15…+20, ночью - +7…+12.
В этот день дождь распространиться по всей территории Украины. Температура воздуха днем опуститься практически до ночной днем ранее. Дождя не будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Дождь снова перекочует на запад страны, но Черниговскую и Сумскую области так и не оставит в покое.
Дождь продолжить блуждать по всей территории Украины и в этот день зацепит и центральную часть, в том числе Киев, Черкассы, Кропивницкий.
Дожди снова будут лить повсеместно. Ночью - +8…+10, днем - +13…+18.
Как сообщалось, в Украине сегодня, 18 сентября, выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.
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