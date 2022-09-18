Дождь будет "скакать" из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Понедельник, 19 сентября

В этот день ожидается дождь на западе Украины. При этом температура воздуха опуститься на 5 градусов в отличие от остальной территории страны. Дождь с запада перекинется на Черниговскую и Сумскую области. Днем ожидается +15…+20, ночью - +7…+12.

Вторник, 20 сентября

В этот день дождь распространиться по всей территории Украины. Температура воздуха днем опуститься практически до ночной днем ранее. Дождя не будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Среда, 21 сентября

Дождь снова перекочует на запад страны, но Черниговскую и Сумскую области так и не оставит в покое.

Четверг, 22 сентября

Дождь продолжить блуждать по всей территории Украины и в этот день зацепит и центральную часть, в том числе Киев, Черкассы, Кропивницкий.

Пятница, 23 сентября

Дожди снова будут лить повсеместно. Ночью - +8…+10, днем - +13…+18.