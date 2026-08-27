Довіра, клієнтський досвід і PR: що обговорювали на FinMarketing 2026

Нещодавно у Києві відбулася FinMarketing 2026 - подія, присвячена розвитку фінансового маркетингу, комунікацій, брендів та клієнтського досвіду. Захід об’єднав близько 100 CMO, CEO та керівників фінансового й фінтех-сектору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз заходу.

Головні теми FinMarketing 2026

Учасники говорили про те, як змінюється роль маркетингу у фінансовому бізнесі, як брендам вибудовувати довіру з аудиторією та які підходи визначатимуть ефективність фінансових комунікацій у найближчі роки.

Одна з дискусій була присвячена новим правилам фінансових комунікацій і тому, що визначатиме успіх брендів у 2027 році. Серед тем - довіра, персоналізація, технології, клієнтський досвід та емоційний зв’язок із аудиторією. На цьому тлі учасники окремо говорили про зміну ролі PR.

Роль комунікацій у прийнятті фінансових бізнес-рішень

Якщо раніше комунікаційну функцію часто сприймали передусім як спосіб пояснити вже ухвалене бізнесом рішення, сьогодні її роль може бути ширшою. Цю тезу під час дискусії проілюструвала Head of PR Moneyveo Лариса Ірха.

Head of PR Moneyveo Лариса Ірха (фото: пресслужба)

Вона звернула увагу на те, що комунікації можуть бути корисними ще до фінального рішення - коли бізнес лише оцінює можливі сценарії.

У такому випадку PR-команда може подивитися на майбутнє рішення з позиції зовнішньої аудиторії: спрогнозувати реакцію клієнтів, питання з боку медіа, можливі точки нерозуміння та репутаційні ризики. Для фінансового сектору це має практичне значення.

Трансформація фінансового маркетингу

Рішення компаній безпосередньо впливають на клієнтів, а будь-які зміни можуть викликати запитання не лише про сам продукт чи сервіс, а й про надійність та відкритість бренду. Тому комунікації в такій моделі стають своєрідним каналом зворотного зв’язку.

Команда не тільки формулює позицію компанії для зовнішньої аудиторії, а й допомагає бізнесу почути реакцію ринку та врахувати її ще до запуску рішення. Цей підхід вписується у ширшу трансформацію фінансового маркетингу, про яку говорили на FinMarketing 2026.

Відкриваючи подію, голова правління УАФІК Ростислав Дюк представив аналітику маркетингових бюджетів банківського сектору та показав обсяги інвестицій фінансових установ у маркетинг, комунікації та розвиток брендів.

Дані стали приводом для розмови про те, що маркетинг у фінансовому бізнесі дедалі менше зводиться до просування окремих продуктів. У фокусі опиняються довіра, клієнтський досвід і довгострокові відносини з аудиторією. Відповідно, змінюється і завдання комунікацій. Для брендів стає важливим не лише те, що саме вони говорять, а й те, як їхні рішення сприймає ринок.

Переможці FinMarketing Awards

Завершила FinMarketing 2026 церемонія FinMarketing Awards.

Серед переможців - monobank, Ощадбанк, Moneyveo, NovaPay та інші компанії.

Нагороди охопили розвиток бренду, ком’юніті, клієнтський досвід, digital-комунікації, інклюзивність, purpose-driven підходи та трансформацію брендів.