Довічні виплати та знижки: Кабмін пропонує пільги учасникам Революції Гідності

Понеділок 11 серпня 2025 12:41
Довічні виплати та знижки: Кабмін пропонує пільги учасникам Революції Гідності Фото: Кабмін погодив законопроєкт про соцзахист учасників Революції Гідності (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Уряд України підтримав законопроєкт, який передбачає низку пільг та соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності та членів родин Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

Що пропонує документ

  • Медична допомога. Безоплатне зубопротезування (окрім виробів з дорогоцінних металів), протези, реабілітація, необхідні медпослуги, а також ліки та медвироби за держпрограмами.
  • Освіта та працевлаштування. Професійна адаптація, цільова підтримка для навчання у ПТУ, коледжах і університетах.
  • Соціальний захист. Повна (100%) знижка на комунальні послуги та паливо для постраждалих з інвалідністю, 75% знижка - для інших постраждалих, 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.
  • Транспорт. Безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, а також знижки чи безоплатні міжміські поїздки залежно від статусу.
  • Фінансова підтримка. Підвищення пенсій або довічна допомога у розмірі 25-50% прожиткового мінімуму, а також щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Документ тепер має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, що 11 березня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає державну підтримку осіб, які брали участь у Революції Гідності. Вони отримають ряд пільг та гарантій.

Документ пропонує надання учасникам окремої категорії, що відрізнятиметься від статусу ветеранів війни, а також пільги та гарантії від держави.

