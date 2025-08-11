Довічні виплати та знижки: Кабмін пропонує пільги учасникам Революції Гідності

Уряд України підтримав законопроєкт, який передбачає низку пільг та соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності та членів родин Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

Нагадаємо, що 11 березня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає державну підтримку осіб, які брали участь у Революції Гідності. Вони отримають ряд пільг та гарантій.

Документ пропонує надання учасникам окремої категорії, що відрізнятиметься від статусу ветеранів війни, а також пільги та гарантії від держави.