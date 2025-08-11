Довічні виплати та знижки: Кабмін пропонує пільги учасникам Революції Гідності
Фото: Кабмін погодив законопроєкт про соцзахист учасників Революції Гідності (Getty Images)
Уряд України підтримав законопроєкт, який передбачає низку пільг та соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності та членів родин Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренко.
Що пропонує документ
- Медична допомога. Безоплатне зубопротезування (окрім виробів з дорогоцінних металів), протези, реабілітація, необхідні медпослуги, а також ліки та медвироби за держпрограмами.
- Освіта та працевлаштування. Професійна адаптація, цільова підтримка для навчання у ПТУ, коледжах і університетах.
- Соціальний захист. Повна (100%) знижка на комунальні послуги та паливо для постраждалих з інвалідністю, 75% знижка - для інших постраждалих, 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.
- Транспорт. Безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, а також знижки чи безоплатні міжміські поїздки залежно від статусу.
- Фінансова підтримка. Підвищення пенсій або довічна допомога у розмірі 25-50% прожиткового мінімуму, а також щорічна разова виплата до Дня Незалежності.
Документ тепер має розглянути Верховна Рада.
Нагадаємо, що 11 березня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає державну підтримку осіб, які брали участь у Революції Гідності. Вони отримають ряд пільг та гарантій.
Документ пропонує надання учасникам окремої категорії, що відрізнятиметься від статусу ветеранів війни, а також пільги та гарантії від держави.