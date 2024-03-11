Довга пауза. В ВМС вказали на важливий момент щодо кораблів РФ в Чорному морі

Російські окупанти тримають вже довгу паузу та не виводять кораблі у Чорне море. Водночас варто зважати на один ключовий момент.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Ворог зараз не виводить кораблі взагалі в акваторію Чорного моря. Такої довгої паузи не було навіть після знищення першого з трьох кораблів, коли знищили катер "Івановець", - розповів він.

Водночас Плетенчук вказав на важливий момент - вивести кораблі у Чорне море ворогу все ж доведеться.

"І тим не менш, звісно, вони одного дня будуть вимушені повернутися до виконання завдань. Завдань у них достатньо. І слід враховувати будь-які рухи ворожого корабельного складу і ми їх враховуємо", - констатував спікер.

Знищення кораблів РФ

У ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Крім того, біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму.

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".