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Довіра українців до судів зросла, - опитування USAID

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 09:28
Довіра українців до судів зросла, - опитування USAID
Ілюстративне фото (Pixabey)

USAID оприлюднила результати опитування щодо сприйняття судової реформи

Лише 8% населення України брали участь у судових засіданнях, решта 91% населення не мають досвіду судових проваджень. Про це свідчать результати Всеукраїнського опитування громадян щодо незалежності та підзвітності судової влади та сприйняття судової реформи та корупції, проведеного за ініціативи програми USAID "Нове правосуддя" у вересні-жовтні 2018 року.

Довіра українців, які були учасниками судових засідань, у 2018 році збільшилась у два рази у порівнянні з минулим роком – до 34%. Цей показник вдвічі перевищує рівень довіри населення, що дізнаються про роботу суддів з новин.

Як повідомляє USAID, довіра населення, яке основну частину інформації щодо судової реформи та судів бере з телебачення (90%), за останні чотири роки збільшилась у 3,2 раза. Так, у 2015 році вона становила 5% та протягом чотирьох років мала тенденцію до збільшення і у 2018 році становить 16%, а за показником "євробарометр" 20%.

Загалом, як свідчить опитування USAID, 63% учасників судових засідань вважають, що судді були ввічливими та коректними, 60% - що рівень професійної кваліфікації суддів був належним, 59% - що добре організована робота апарату суду, 54% знайшли комфортними умови проведення засідання і стільки ж зазначають, що були відсутні вимоги хабарів та буд-яких неофіційних платежів.

Довіра українців до судів зросла, - опитування USAIDДовіра українців до судів зросла, - опитування USAID

Опитуванням USAID було охоплено 2478 громадян у всіх регіонах України, окрім Криму, непідконтрольних уряду територій та зони проведення операції Об’єднаних сил. Дослідження проводили з 12 вересня по 1 жовтня 2018 р.

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